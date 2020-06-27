中華醫事科技大學師生提供3000份蓮子創意料理供遊客品嘗。（劉秀芬攝）

台南市白河區青農27日於國道3號東山服務區廣場推出市集展售會，副總統賴清德也來幫青農們打氣，一起體驗剝蓮子。（劉秀芬攝）

台南市白河區青農27日於國道3號東山服務區廣場推出市集展售會。（劉秀芬攝）

台南市白河區青農27日於國道3號東山服務區廣場推出市集展售會。（劉秀芬攝）

國道3號東山服務區廣場27日出現一艘載滿蓮蓬的龍船，原來是台南市白河區青農為了推廣白河蓮子，推出了市集展售會，副總統賴清德、台南市長黃偉哲也出席活動，為青農們打氣，一起體驗剝蓮子，並邀請民眾到白河賞蓮、吃蓮子。

青農代表魏宗淇表示，為了行銷白河在地生產的蓮子，將白河蓮子的獨特風味與特色優點介紹給全國各地的民眾，同時促進蓮花產業發展，並凝聚青年返鄉動力，因此號召青農利用連假期間在國道服務區舉辦活動，深入客群並向各地遊客廣為宣傳。

現場除了有青農市集，展售純正在地出產、新鮮的蓮子及農產品，中華醫事科技大學師生提供3000份蓮子創意料理供遊客品嘗，還有趣味的剝蓮子DIY活動。

魏宗淇說，白河出產的蓮子吃起來口感鬆綿，且有一股清香，只有品嘗過純正白河蓮子的人才能明瞭白河蓮子與一般進口蓮子的差異性。而蓮子收成、加工非常耗費人力，賴清德當場也花了很多時間體驗剝蓮子、去膜、去心。

隨著農村人口老化與外移，為了解決找不到剝工導致蓮子價格逐年上漲問題，白河青農也積極推廣全食蓮子蓮膜帶芯食用，不僅可減少食材浪費、增加營養價值，也能降低蓮子的加工成本。

為了推廣在地蓮子，白河青農也與在南仁湖企業合作，遊客經國道東山休息站，就可以買到白河在地出產的蓮子、藕粉等優質農產，不用擔心買到混充進口蓮子的假貨。

(中時 )