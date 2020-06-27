萬安嘉義縣居家服務中心將提供民眾居家照顧、居家喘息的服務。（萬安基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

萬安基金會創辦人盧振華（右）盼能在故鄉蓋自己的長照大樓，服務更多鄉親。（萬安基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

萬安基金會創辦人盧振華出生在嘉義縣民雄鄉文隆村，有感父母過世前未能受到專業照護，因此，他開始投入老人照護，今年決心將長照專業帶回故鄉，成立萬安嘉義縣居家服務中心，並於27日落成啟用，現場準備2300包白米發放給低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙補助者及邊緣戶，前來領取的民眾皆備感溫馨。

萬安保全公司董事長盧振華於2004年成立萬安基金會，持續秉持企業公民精神，回饋社會。盧振華說，他深耕長照服務多年，陸續在台南、屏東成立居家服務中心、日間照顧中心及身心障礙養護中心，出生於民雄的他，想為鄉里服務，以居家服務作為在嘉義的第一步，有機會的話，盼能在故鄉蓋自己的長照大樓，服務更多鄉親。

今日社會局長蕭英成、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林秀琴、陳文忠及黃芳蘭等地方人士皆蒞臨現場揭牌，宣告居服中心正式啟用，除發放2300包白米助在地弱勢，並準備免費肉粽、炒米粉、貢丸湯供民眾享用，未來將提供居家照顧、居家喘息服務，給民雄、竹崎及阿里山鄉親。

蕭英成說，他和盧董事長認識多年，之前擔任台南市社會局長時，就對他們回饋社會的心印象深刻，剛好回到嘉義可以再續前緣，由於嘉義縣的社福資源較缺乏，歡迎更多願意投入長照領域的基金會，一同強化縣內社福資源，落實對老弱婦孺及身障者的照顧。

(中時 )