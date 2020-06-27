日職巨人隊與養樂多燕子之戰，陽岱鋼憑著昨日4支3猛打賞外加全壘打演出的好表現，今日再度以先發第六棒、一壘手出戰，他此戰也有1支安打貢獻，目前連3戰敲安，而火腿對王柏融開季以來打擊狀況不佳，比賽後段才以替補身分上場，不過火腿投手此戰狂挨打，最後以4比18輸給樂天。

巨人隊此戰由田口麗斗先發對上養樂多隊小川泰弘，首局養樂多隊靠前四棒連續安打攻下2分，4局上半陽岱鋼擔任該局首名打者敲安，不過後面打者無法串連攻勢，直到6局上半巨人才攻下分數，岡本和真陽春炮開啟大局，隨後陽岱鋼獲保送上壘，下一棒洋炮帕拉也開轟，2分炮送回壘上的陽岱鋼，此局巨人攻下4分逆轉。

不過下半局養樂多立刻還以顏色，山田哲人、村上宗隆同樣上演單局2轟，灌進7分大局奠定勝基，最後巨人以6比9輸球。此戰陽岱鋼打席結果分別是二壘滾地球、安打、保送、游擊失誤上壘、三振，今日4支1，打擊率仍是絕佳的4成21。

而火腿今日則遭樂天金鷲痛打，王柏融此戰沒有先發，獲得出賽機會的杉谷拳士立刻開轟證明自己，不過5局下半火腿牛棚失火，先發投手加藤貴之丟出保送後又連被敲2支安打，隨後換投玉井大翔，結果他投0.2局就被敲4支安打、2次保送失6分，此局樂天攻了11人次，一舉拿下10分大局。

王柏融則在火腿大幅落後時，於7局下半替補守左外野，不過並沒有打擊機會，8局下半樂天再攻下大局，連續5支安打攻下5分，其中太田光單場4支4、淺村榮斗則是3安外加7分打點，最後樂天以18比4大筆分戰勝火腿。

(中時 )