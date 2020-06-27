蕭建平電視木偶劇團致力推廣民俗技藝，以及傳承偶戲藝術精髓，結合現代科技創造多元演出型態。（何冠嫻攝）

苗栗縣2020年地方扶植傑出演藝團隊計畫，傳統戲曲類「蕭建平電視木偶劇團」入選，可獲得為期1年的扶植補助，並將推廣民俗技藝與傳承偶戲藝術精髓，結合現代科技創造多元演出型態，為在地文化發聲。

蕭建平電視木偶劇團1990年創團演出，呈現布袋戲的音樂、聲光特效、戲偶等傳統藝術，現任團長蕭志偉返鄉從父親手中接下劇團，秉持傳統發揚創新，除了特製Q版布袋戲偶，吸引孩童認識布袋戲文化外，也結合光雕藝術，要將傳統藝術與手藝傳承並且發揚光大。

蕭志偉說，布袋戲的偶頭純手工雕刻，戲偶的妝髮、服裝造型也都複雜精細，進到片場也有拍攝、動畫等專業學問，「是永遠學不完的傳統藝術」。而他也發現，孩童與年輕族群對布袋戲全然陌生，因此突發奇想，成為全台獨家製作、以Q版方式演出，吸引下一代親近、認識並接觸傳統戲偶、戲劇。

蕭志偉指出，多年前布袋戲經典劇作品在網路釋出後、廣受網友好評，並嘗試將經典劇放上舞台，開始研究透過裸3D方式現場呈現動畫特效，將光雕結合布袋戲，帶給老一輩與年輕世代，全新的視覺享受。

(中時 )