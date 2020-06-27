11個國家地區境外生近日陸續回國，教育部稍早發布最新通報，今(27)日共有8人入境，明(28)日則將再有4名境外學生回國。國立大學校院協會昨日也在官方臉書發文，文中提到一名中央大學境外生直言，能夠來台完成畢業手續，「是不幸中的大幸」。

根據教育部公布的最新數據指出，今日核准核准入境境外生人數為62人，至今日名冊已入境人數則有8人，預計明天還將有4名境外生回到台灣。

此前，由於中央遲遲不公布境外生回台時間，引發國內高教大恐慌，不少大學校長、高層主管出面呼籲，盼政府可採取分批次的方式，至少讓應屆畢業生先回台完成學業。

昨日則是第一批8名境外生回到台灣，國立大學校院協會在臉書發文，直接引述一名中央大學境外生的說法，協會也在貼文當中表達恭喜，也歡迎境外生回到台灣。

不過回台境外生依舊不包含陸生，新竹清華大學與世新大學陸生組成的「陸生權益小組」，近日則再度寫信給教育部長潘文忠，希望能將有實際返台意願的應屆生，更包含陸生，以一名舊生、一名新生的順序排位安排，儘快讓有需要的境外生在暑期返台，以免造成境外生集中在開學前返台、導致後期防疫壓力巨大甚至無法負荷的情況。

(旺報 )