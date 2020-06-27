受新冠肺炎影響，歐盟在關閉邊境數月後宣布，將在7月重開邊境，但首波名單曝光，裡面卻沒有台灣，在網路上引起熱議。有網友提問，如果以後歐盟開放台灣人入境，大家會想去歐洲玩嗎，結果有不少人說「不會」。

歐盟將在7月1日重新開放邊境，首波開放名單曝光，其中包括澳洲、日本等15個國家，且基於互惠原則，歐盟也對大陸開放，雖然還沒有最後定案，但在此次的名單中卻沒有包括台灣。

由於先前疫情高峰時，台灣曾向歐盟國家捐助大量口罩和醫療物資，但歐盟解封卻未納入台灣，這讓網友們很崩潰，甚至被問到如果歐盟對台開放會不會想去歐洲時回答不會。

一名網友在PTT上發文表示，歐洲各國武漢肺炎疫情逐步趨緩，他想問問大家，如果歐盟以後開放台灣人前往旅遊，會立刻、馬上，報復性去歐洲玩嗎？結果許多網友紛回「不會」。

對於這名網友的提問，其他網友們回應，「不會，生命無價，這種拯救世界的抱負，交給別人」、「絕對不會」、「不會，雖然中鏢政府出 但不划算」，不過也有網友說，「當然去啊，中標就喊政府不阻止，要國賠」、「爽去，中標趕快回來爽用國家資源治療」。

PTT貼文。(取自PTT)

(中時電子報)