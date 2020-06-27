霍啟剛小女兒名字曝光。（圖／翻攝自fok_kenneth IG）

38歲「跳水皇后」郭晶晶2012年和身家上千億的霍英東家族之第三代長孫霍啟剛結婚，兩人去年迎來第3胎女兒，共育有1兒2女，家庭生活幸福。最近霍啟剛曬出3個孩子送他的卡片，小女兒姓名首度曝光，叫「中怡」，有期望中庸快樂之意。

最沒有架子的富三代霍啟剛和郭晶晶的豪門婚姻一直被外界視為模範，去年霍啟剛發文透露自己並不贊成讓孩子在年紀還小時習慣「電子支付」，直言：「真的懂得每一次『掃完』或『嘟完』背後每一塊錢的意義、買東西的代價嗎？」，引來不少討論稱讚。

日前霍啟剛過父親節，在IG寫下：「早上一家人食早餐散散步，回家整蛋糕、整禮物，手作心意更甜蜜溫馨。簡單的父親節，但一切卻這麼珍貴，希望你們能夠健康快樂地成長。」他分享3個孩子用照片做成的卡片，最後可見署名中曦、中妍、中怡。

據知，當年霍啟剛生第一胎，便請爸爸霍震霆幫忙取名，大兒子叫「中曦」，寓意中庸陽光健康，二女兒「中妍」，指的是中庸美麗，小女兒「中怡」便是期許中庸快樂。最近端午佳節，霍啟剛分享一家五口坐山頂纜車看風景，踏實幸福的模樣引來稱羨，也難怪小女兒名字公開後，不少人都討論說：「在豪門中算罕見了」、「這些富豪家庭孩子的名字不會亂取」、「神仙愛情了，大愛郭晶晶霍啟剛這對」。

(中時電子報)