超級保險業務員以「勤奮、熱情」當座右銘，不斷挑戰自我極限、再創新紀錄；保德信人壽首席壽險顧問陳玉婷入行28年，創下該公司「3W1250周」的新紀錄，即「連續1250周、每周至少成交3張保單，照顧3個以上的家庭」的傳奇，累計照顧、服務超過 3000名客戶。

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示，「3W由美國保德信發起，由陳玉婷首席在台灣發揚光大，締造3W1250周的里程碑」；麥尚恩觀察，陳玉婷超乎常人所能，總是滿載著熱情、信念與決心，傳遞保險保障的理念，從不替自己設下終點，更重要的是堅持為客戶提供專業的需求分析，傳承了保險照顧人的典範。

對於締造3W1250周新紀錄，陳玉婷表示，從事壽險顧問，必須秉持「待己之心，盡己所能」心態，了解客戶的需求，並如同身受般，提供最週全的服務，而驅使自我不斷堅持努力的力量，來自於客戶交託的重責大任，以及保德信人壽「人間愛、家族愛」的使命感。

根據瑞士再保於2019年發表的Sigma報告，台灣壽險滲透度達 17.48％，連續12 年蟬聯全球第一；不過，台灣壽險滲透度高、買保險重儲蓄功能，2019年台灣平均每人個人壽險的死亡給付僅56.8萬元，保障明顯不足；專注保險保障的保德信人壽，2019年個人新契約平均保額達307.6萬，居業界之冠。

(中時 )