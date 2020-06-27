蘇一峰醫師認為，使用秋水仙素治療新冠肺炎，可能可以有效減緩病情的惡化。（圖摘自蘇一峰臉書）

今年初新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今，全球確診數直逼千萬人次，疫苗卻遲遲無法問世，目前多用療效及安全性已有初步證據支持的瑞德西韋（Remdesivir）用於新冠重症患者，不過最新研究指出，另一個藥品「秋水仙素（Colchicine）」可有效減緩病情的惡化。

聯合醫院陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰於臉書指出，6月24日於美國醫學會官方醫學雜誌JAMA上刊登了一篇探討秋水仙素是否能使用在新型冠狀病毒上的研究。是希臘16家醫學中心聯合收治105位新型冠狀病毒住院病人的隨機分派研究（非盲性），分別是實驗組（秋水仙素）55位，對照組50位。

在三周的研究期間後發現，秋水仙素組的病人只有1.8%病情惡化，而對照組則有14%病人病情惡化，蘇一峰說，在統計學上有顯著的差異！勝算比OR為0.11，代表使用秋水仙素治療可以讓患者並求惡化的風險減少到0.11倍。

蘇一峰表示，此研究作出了結論，「COVID-19的病人使用秋水仙素治療，可能可以有效減緩病情的惡化。」不過也提及，此研究非開放性的研究，仍可能存在偏誤。不過，能用老藥「秋水仙素」用來治療新冠肺炎依舊是很重大的發現！

蘇一峰指出，三周療程下來，使用秋水仙素的藥物費用只需要幾百元，對比上、天價又不一定有效、也不一定買得到的瑞德西韋來說，是相當重要的其他藥物治療選擇。

(中時電子報)