今年為知名抽象藝術家蕭勤的85歲壽辰，去年起即有《禪色．向蕭勤致敬》、香港蘇富心心《蕭勤-無限宇宙》展售會等，今年其大型回顧展《在我的開始是我的結束：蕭勤的藝術》將在拉脫維亞的馬克．羅斯科藝術中心作為全球首展，策展人，前倫敦現代藝術協會總監菲力浦·多德認為，這樣的組合更能讓觀者關注兩位藝術家共同的靈性追尋。

蕭勤是他是50年代中葉推動現、當代藝術的急先鋒，更是在歐洲推動中、西方當代藝術交流的第一人。其作品源自道家及禪宗的哲學思想，融合東西方文化及現代藝術創作經驗，以直見心性的手法，來實現本我之精神自覺。對蕭勤而言，藝術創作並非其最終極的人生目標，而是透過創作手段，來探討生命旅程，發掘心靈潛能及體悟天人合一的真義。

菲力浦·多德便表示：「60年代歐洲先鋒派核心人物的華人藝術家蕭勤，雖然普遍認為他的同儕是義大利藝術家盧齊歐·封塔納和美國藝術家肯尼思·諾蘭，但是在他尋找能 夠體現靈性體驗的繪畫語言這個層面，唯一可比的畫家只有馬克·羅斯科。」他認為這使得在馬克·羅斯科的故鄉舉辦蕭勤回顧展十分引人注目。並指出，隨著對靈性和藝術的關注再次浮現，蕭勤的創作堪稱典範。

蕭勤是 1950 年代定居歐洲的華人藝術家群體中的一員，其他藝術家還包括趙無極等，這些藝術家後來對受到亞洲文化影響的歐洲現代主義發展產生了影響。蕭勤初期在西班牙生活，之後定居義大利米蘭，在米蘭居住了半個世紀。1964年，蕭勤成為繼趙無極之後，唯一一位在法國巴黎舉辦個展的華人藝術家，近年則回台定居。

蕭勤亦是重要的前衛運動「龐圖國際藝術運動」發起人中唯一的華人藝術家，該運動提倡藝術應該是一種通往冥想和內省的方法，支持者包括盧齊歐·封塔納、「零集團」、「歐普藝術」的成員等，1961年至1966年，蕭勤舉辦了13 場遍及歐亞的「龐圖」展，被視為首個聯合東、西方藝術家的大型藝術運動。

《在我的開始是我的結束：蕭勤的藝術》將是為期一年的全球慶祝計畫，馬克．羅斯科藝術中心作為首展，接下來還會在3812倫敦畫廊及倫敦巨匠臻藏藝術博覽會線上展呈現，後續也可望在北京和高雄展出。

(旺報 )