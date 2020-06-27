大陸晶圓代工龍頭中芯近期股價不斷創新高，原因在於市場看好大陸晶片需求、獲得政府金援，以及科創板上市的募資能力，然而外界仍質疑中芯28奈米還在賠錢，即使14奈米製程已經量產，未來營運真能令人放心？中芯表示，28奈米以上製程仍是賺錢，總體產能利用率逐年攀升，未見經濟績效下滑跡象。

快科技報導，台積電為晶圓代工老大、贏家通吃，不僅拿下全球50%以上市占，且先進製程幾乎贏得所有客戶訂單，除了7奈米、5奈米的先進製程，28奈米量產將近10年，仍然是台積電營收和獲利重要來源。

台積電去年砸近900億研發費用，不斷的技術創新維持業界領導地位，在開發3奈米第六代三維電晶體技術平台的同時，亦開始研發領先業界的2奈米技術，甚至針對2奈米以下的技術同步進行探索性研究。

相較之下，全球第4的晶圓代工廠中芯國際，2015年首次量產28奈米，目前技術依然落後，營收占比一直偏低，最高也未超過10%，而且多年來毛利率還是負的，也就是說28奈米還在賠錢。

對此，中芯回應指出，28奈米相關固定資產及在建工程除用於28奈米製程晶圓代工外，還可通用於40/45奈米、55/65奈米和90奈米製程等。

中芯表示，目前28奈米以上製程的營收占比高於28奈米，包括40/45奈米、55/65奈米和90奈米製程的總體毛利為正。總體產能利用率和產能逐年上升，未識別出經濟績效下滑跡象。此外，雖然28奈米製程晶圓代工業務毛利率持續為負，但並不構成相關固定資產和在建工程減值的跡象。

美國5月中旬對華為祭出更嚴格的出口禁令後，北京政府積極擺脫對美國技術的依賴，大力扶持半導體產業，更視中芯為華為救命草。中芯除了獲得政府挹注25億美（約台幣750億元），用於投資晶圓代工廠，更計畫在上海證交所科創板掛牌，預估募資金額達到200億人民幣（約台幣840億元）。

即使中芯14奈米製程已經量產，但中芯在招股書中透露自家製程技術落後台積電2~3個世代。中芯募資取得充足銀彈後，將會投入先進製程項目研發，加速大陸半導體製造自給自足，同時拉進與競爭對手台積電、三星等大廠的製程差距。

由於投資人看好政府資金力挺有助於中芯營運成長，近期爭相瘋搶中芯股票，帶動中芯股價從4月初12.14港元，衝到周五（26日）來到28.6港元，再創新高，近3個月時間暴漲逾135%。

(中時電子報)