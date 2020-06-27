高雄市長補選候選人，國民黨提名41歲的李眉蓁參選，民進黨提名陳其邁，民眾黨提名吳益政。而不論藍綠白陣營，這幾年選戰都希望開拓票源，積極吸引年輕族群，否則選票慢慢減少，淪為小黨，喪失執政機會，更無法普傳政黨的國家願景信念。

例如，國民黨最近在爭執的九二共識，暫不論九二共識對於兩岸和平穩定有無貢獻、是非對錯，先談九二共識對於年輕族群還有沒有吸引力？甚至年輕族群對國民黨本身有沒有認同感？國民黨目標到底是要取得執政權？還是只甘於當小黨？

養樂多董事長陳重光的兒子、國民黨中生代台北市議員陳炳甫接受《中評網》訪問時透露，他非常認同九二共識的功能，但是到了現在這個階段，任務已經結束了。

不過話說2018年韓國瑜競選高雄市長時，也曾經在辯論會提起九二共識，最後也順利當選。

關鍵問題在哪裡？陳炳甫提到一個重點。陳水扁在總統任內改了課綱，高中生受到所謂的本土教育。當年這些高中生在現在已經35歲上下，對國民黨是沒有好感的。加上媒體對國民黨負面描述，這些新教育的人不會記得三七五減租、耕者有其田、十大建設；但是會記得白色恐怖、警總這些東西。現在35歲以下都是這樣，而20歲左右的台灣人，對於國民黨的支持率可能不到3％。

陳炳甫直言，國民黨在台灣的基本盤會越來越小，國民黨的路會越來越窄，國民黨要先想清楚，到底是想要繼續努力奪回執政權？還是只想當一個大的在野黨？

(中時電子報)