海科館內已成功孵化700多隻小丑魚，讓復育人員相當感動，大部分都已經長到2到3公分長，模樣相當可愛。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海科館內已成功孵化700多隻小丑魚，讓復育人員相當感動，大部分都已經長到2到3公分長，模樣相當可愛。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

海科館內已成功孵化700多隻小丑魚，讓復育人員相當感動，大部分都已經長到2到3公分長，模樣相當可愛。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

近年珊瑚礁生態受到破壞，海葵數量大減，加上海洋汙染嚴重，連帶威脅小丑魚的生存，國立海科館宣布今年已成功復育「雙帶小丑魚」寶寶，目前館內已成功孵化700多隻小丑魚，讓復育人員相當感動，大部分都已經長到2到3公分長，模樣相當可愛，海科館指出，近日將會放流小丑魚到原來的棲地，復育整體生態。

知名迪士尼卡通動畫「海底總動員」裡的尼莫，在海中經歷一場場的大冒險，可愛模樣令人難忘，海科館產學交流組主任陳麗淑說，館方從東北角帶回來的小丑魚種魚，照顧之後順利產卵，前一陣子都已經成功孵化出來，等稍為再長大一點，預計6月會由志工協助送回原來的棲息地復育。

海科館表示，雙帶小丑魚的學名為「克氏雙鋸魚」，分布地區在台灣北部、東北部、東部、南部、小琉球等，它的體型呈現橢圓、側扁的樣子，體色為黃褐色且有兩條白色條紋，只要在近海到珊瑚的礁區都能發現，該魚種常藏匿在海葵中，具地域性，為雜食性，以浮游動物等為食。

海科館指出，目前潮境工作站的魚缸裡，滿滿的小丑魚不斷游動，充滿生氣，每一隻小小尼莫都很吸引目光，但因為外形討喜，極具觀賞價值，近年來台灣地區因人為濫捕及環境汙染，海域生態遭受嚴重破壞，小丑魚面臨數量大量銳減的危機，海科館呼籲民眾共同保護海洋，在沿海觀光旅遊時，請避免破壞海域生態，而館內可愛的小尼莫會在連假過後放流，想一睹風采的民眾要好好把握。

(中時 )