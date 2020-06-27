基隆知名景點國立海科館表示，連假期間海科館為維護入園旅客激增，館方在出入口皆有紅外線測溫儀，並有人員協助消毒。（吳康瑋攝）

基隆知名景點國立海科館表示，連假期間海科館為維護入園旅客激增，館方在出入口皆有紅外線測溫儀，並有人員協助消毒。（吳康瑋攝）

端午連假進入第四天，基隆各大風景區、和平島公園、潮境公園及國立海科館等景點湧入大量人潮，基隆市境內列管30座公廁，每天都出動大批環保清潔人員進行維護消毒，基隆市環保局長賴煥紘指出，基隆市防疫大隊持續實施各項消毒舉措，但也請市民、遊客體諒清潔人員的辛勞，維護如廁的衛生。

賴煥紘表示，前陣子因應疫情，環保局友組成防疫清潔大隊，在各警示地區噴灑消毒液，而近日進入防疫新生活期間，雖沒有接獲出動通知，但環保局為確保遊客在使用公廁等相關公共設施時得到安全衛生保障，到各知名景點的廁所進行督導，只要有需加強清潔之處，就會要求景點的主管單位來加強清掃，請民眾安心出遊。

基隆知名景點國立海科館表示，連假期間海科館為維護入園旅客的如廁衛生標準，在假日館內多配置有9名清潔人員，館外配置6名人員做景觀維護，每層樓的兩邊都有廁所，共計有67間，每天除定期三次清掃，因應端午假期遊客眾多，幾乎每小時就巡查清理一次，清潔人員也隨身攜帶酒精，針對電梯按鈕手扶梯等加強消毒，謹慎防疫。

海科館指出，入館民眾通常都是攜家帶眷，因此館內連同育嬰室等，都有特別派員加強消毒，目前雖入館未強制戴口罩，但每個場館入口皆有紅外線測溫儀，並有人員協助消毒，請民眾放心入館。

(中時 )