新冠肺炎疫情爆發至今，國人重視養身、保養，佐登集團表示，精油保健詢問度大增，帶動上半年精油銷售業績比去年同期增加250 ％，顯示國人對於芳療保健的接受度已趨成熟，未來可望為集團增加新的營收動能。

因應新冠疫情，佐登妮絲以精油產品系列銷售為主軸，搭配線上直播帶動買氣，累積今年前5月銷售額直逼2000萬元，比去年同期激增2.5倍，其中主打呼吸道淨化及消毒的尤加利、天竺葵、茶樹精油，稱霸前三名，短短幾個月熱銷近兩萬瓶，供不應求，民眾除了將精油放入擴香儀做持續性的室內淨化，也可以將精油加入沐浴乳及乳液，為自己增添多一層防禦力。

芳香療法，是指藉由芳香植物所萃取出來的精油做為媒介，達到紓緩身心的另類療法。身為SPA美容美體第一品牌的佐登妮絲，多年來深耕精油產品開發研究，除了與中興大學進行產學合作、法國知名精油生產廠商HRF簽約調配專屬的精油配方，佐登的研發中心也對各式精油進行功效性測試，歸納整理將精油與人體做最完美結合；預計於2022年正式營運、台灣最大觀光工廠「佐美館」，將設有香氛博物館，以上佈局都奠定佐登集團在芳療保健的關鍵優勢。

針對中興大學森林系王升陽教授，從佐登妮絲提供的多種植物精油中，發現天竺葵與檸檬精油可能有助於提升身體防禦力，國際芳療大師 Jovi建議，如使用250c.c的沐浴乳或洗髮精，可加入天竺葵或檸檬精油各75滴，每天清潔使用。

(中時 )