高市中央公園池塘內驚傳浮屍！中央公園是高雄市中心一處踏青綠地，鄰近新崛江、百貨公司等商圈，人來人往的熱區卻在公園池塘中發現一名男浮屍；警消獲報，打撈起浮屍，初步檢視身體並無外傷，警從池塘旁停放一台機車，清查出其身分，並連繫家屬前來確認，至於死因待進一步釐清。

警方表示，這名男浮屍是陳姓男子，現場並沒有找到任何遺書，鑑識人員初步勘驗，身體並沒有任何外傷，目前已通知家屬前來認屍，也將待家屬到後才可了解陳男日常生活。

(中時 )