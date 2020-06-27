近期美國深陷種族仇恨與反種族歧視的拉鋸戰，不少民權組織劍指臉書等社群媒體，呼籲企業杯葛，抵制廣告，結果獲得廣泛響應，包括聯合利華、可口可樂等約90家企業都宣布撤臉書廣告，導致臉書26日價重8%，逼得臉書緊急承諾，將會增強打擊仇恨言論的力道。而臉書創辦人祖克伯的身價一夕之間蒸發了約70億美元（約新台幣2066億）。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸而死後，引發全美各地民眾上街抗議。而全國有色人種協會（NAACP） 、反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）等民權組織則發起「停止用仇恨賺錢」（Stop Hate for Profit）運動，把矛頭指向臉書等社群媒體，控訴臉書長期放任煽動暴力與仇恨的言論在平台氾濫，呼籲企業抵制。包括電訊業龍頭Verizon、戶外服飾企業North Face及Patagonia、可口可樂、聯合利華等大型企業先後宣布暫停於臉書乃至所有社群平台刊登廣告，為期1個月至半年不等。

祖克伯27日在臉書發表聲明，承諾將推出補救措施，增強打擊仇恨言論的力道。具體作法包括標記、屏蔽及刪除涉及種族歧視等仇恨言論、影響2020年美國大選的不實及誤導訊息，威脅個人安全及健康的廣告等。

臉書去年廣告收入高達697億美元，也是公司最重要的收入來源，比重高達99%。

(中時 )