吉安鄉好客藝術村這棵老樟樹，推估樹齡達200。（吉安鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮吉安鄉好客藝術村有棵百歲老樟樹，被好好保存看護，吉安鄉公所今天邀來5位百歲人瑞展開一場老人與老樹對話，平日在銀髮福氣站服務長者的社區志工也到場，一同見證「長壽」新地標。

「愛你愛你2020樟樹爺爺生日快樂！」自然生態保育的意識在吉安深耕，讓文化代代得以相傳，吉安在地樂團與民眾一同拉炮散開雪花，揭開玉石解說牌匾紀錄，訴說著老樹迎風、日曬、雨淋、沖天炮燒不死的生命毅力。

吉安鄉有12位99歲的人瑞及11位百歲以上的人瑞。吉安鄉公所邀請鄉內杜忠義、陳國其、李志元、徐教五、劉滌虛等5位百歲人瑞爺爺，透過音樂饗宴、大合唱等方式共同為這棵200歲樟樹歡慶端陽生日趴。

鄉長游淑貞表示，把握7天機會與結上紅色蝴蝶結的老樹爺爺拍照打卡，來一場「200歲老樹與人的對話」，一周後即取下蝴蝶結恢復老樹自由美麗的獨特風情，請大家把握難得機會共同見證「長壽」新地標。

日前在花蓮高農森林科的師生、林務局等單位為老樹做樹齡的推估，依據樟樹的直徑和身高，至少有200年以上的成長歷史，該次百歲老樹慶典儀式期望開啟鄉親、學子認識吉安文史之路。

(中時 )