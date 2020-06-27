越籍移工一江橋戲水落水，消防局出動前往救援。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

經出動多名救護人員搜救打撈，發現阮姓移工時已氣絕多時。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平一江橋警傳移工溺斃意外，22歲越南籍阮姓移工與另兩名25歲杜姓及楊姓同鄉27日到台中太平區長龍路一江橋溪畔釣魚，未料竟失足跌落3米深溪水中，經同伴報案，警消出動搜救，但打撈超過一小時，上岸時已是冰冷屍體。

台中市消防局勤指中心27日下午4時36分獲報，太平區長龍路一段一江橋下有人溺水，經動員太平、車籠埔分隊，消防車輛2輛、救護車輛1輛，人員共8人前往搶救，由於現場水深3米，也通報已請3名潛水人員前往支。

據了解阮姓移工是和另兩名杜姓及楊姓移工相約到此釣魚，阮男因不會游泳，卻誤以為溪水不深，踩空落水，同行的另倆人打119報案，大批消防救護人員前往搜救，約在下午5時52分發現阮男，但已明顯沒有生命徵象，打撈上岸時兩名同伴也相當懊悔，轄區太平警分局頭汴派出所也依規定報請檢方相驗。警方呼籲，該處頭汴坑溪已公告為危險水域，請民眾勿到此戲水。

(中時 )