基隆市政府推動基隆市港市再生，預計投入近6.28億元改造中正公園老舊步道及設施，成為「希望之丘」觀光新據點，但公園內的天鵝洞，曾被稱為「台灣第一文學步道」，但因年久失修、石階龜裂，現在步道水泥塊斑駁剝落、鋼筋裸露，石梯、水泥扶手也被青苔及雜草覆蓋，形同廢墟一樣。

天鵝洞位在成功國中與崇右技術學院之間的山腰，每天都有許多民眾前來休閒運動，天鵝洞入口正面的「望曦亭」，還有前監察院長于右任親手所題的墨寶，但現在步道因為長年濕滑、落葉多，有安全堪虞，就有市議員擔心該景點會遭遺忘。

對此，基隆市長林右昌指出，因為計畫經費、資源有限，得一步驟一步驟來處理，天鵝洞在中正公園整體規劃案中，絕對不會遺漏，接下來會積極爭取經費，展開公園改造的細部設計。

林右昌說，中正公園面積幅員廣大，已經是都會公園的等級，如果要做一次性的改善，計劃經費初估會超過10億以上，這幾年重點放在主普壇周邊，最主要是集中資源先把前段改善好，第一步驟會先建構希望之丘山城社區通廊系統，將連結、整置多處觀景平台，整理出多條社區上山步道，地標豎梯工程完工後，觀光客可以從東岸郵輪中心和信二路停車場利用電梯直達中正公園。

林右昌指出，接著第二步會再整修體育場、二沙灣砲台等部分，而最後一定會輪到天鵝洞，他要向擔心天鵝洞的民眾說抱歉，計畫得一步一步來，過渡期會有基本的清潔與安全維護，但他相信整建完畢後，一定可以翻轉過去基隆給人的停滯印象，振興地方發展。

(中時 )