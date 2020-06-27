136年來最大危機 商船三井船隻縮減5％ 18:442020/06/27 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情讓日本最大海運公司商船三井（Mitsui OSK Lines）陷入創業136年來最大危機，不得不採取防禦手段，宣布未來3年內船隻縮減40艘，相當於船隊規模縮小5％，並打算出脫房地產及其他非核心資產。 商船三井於聲明中表示：「公司預測短期未來海洋運輸量銳減且客戶投資有限，因此決定採取防禦手段，立即縮減市場曝險部位並重新檢討投資計畫。」 商船三井預計縮減的40艘船隻以貨櫃船、乾散貨船、油輪及車輛運輸船為主，已知其中13艘將出售。 (工商 ) #縮減 #三井 #船隻 #商船 #最大危機 也許您會感興趣 財經熱門新聞 嚇爆！美元暴殺35％就快了 兇手竟是它… - 財經 慘輸台積電！陸龍頭廠3奈米落空 專家揭致命關鍵 - 財經 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 沒人敢買！委內瑞拉千萬桶石油海上漂流 - 財經 不爽川普狂踩紅線！美媒爆北京恐出凶狠大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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