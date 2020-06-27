新冠肺炎疫情讓日本最大海運公司商船三井（Mitsui OSK Lines）陷入創業136年來最大危機，不得不採取防禦手段，宣布未來3年內船隻縮減40艘，相當於船隊規模縮小5％，並打算出脫房地產及其他非核心資產。

商船三井於聲明中表示：「公司預測短期未來海洋運輸量銳減且客戶投資有限，因此決定採取防禦手段，立即縮減市場曝險部位並重新檢討投資計畫。」

商船三井預計縮減的40艘船隻以貨櫃船、乾散貨船、油輪及車輛運輸船為主，已知其中13艘將出售。

(工商 )