受到新冠肺炎疫情影響，全球航空業載客量大幅下滑，但航空貨運卻因運送抗疫物資而逆勢成長。不過，這波熱潮如今逐漸降溫，貨運費率雖比正常水平高出50％但開始下滑，令依賴此筆收入的航空業者十分擔憂。

全球約半數的航空貨運採取客機腹艙方式，而非專用貨機。受到疫情影響，各大航空公司縮減航班，連帶壓縮到貨運載貨量。而疫情期間口罩、醫用手套與防護衣等物資運送需求暴增，促使不少航空公司將空蕩客機改成貨機。

顧問公司埃森哲（Accenture）數據顯示，自5月31日起至6月6日止，全球航空貨運載貨量年減27％。但隨著更多客機復飛，腹艙載貨量也逐步攀升。

研調機構Cargo Facts Consulting主管霍斯特（Frederic Horst）表示，今年4、5月，中國大陸至美國的航空貨運費率升至每公斤超過7美元，大陸至歐洲費率每公斤逾6美元，儘管運費如今開始下滑，但仍比正常水平每公斤3美元高出40～50％。

(工商 )