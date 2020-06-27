台南一中校友會總會為明年百年校慶暖身，副總統賴清德今天南下參加南一中校友總會活動，活動邀請台大醫學系檢驗醫學科教授陳耀昌以「台灣人DNA與台灣人歷史」為題，賴清德推崇陳耀昌是台灣血癌權威，並對台灣民主有貢獻，「若要從台大醫院挑選誰當台北市長，非陳耀昌莫屬。」

台南一中明年迎接建校100歲，全國校友總會今天邀請陳耀昌在南一中舉辦演講會，為活動暖身，演講主題是島嶼的DNA，副總統賴清德與台南市長黃偉哲都獲邀出席。

賴清德致詞推崇陳耀昌完成台灣第1例骨髓移植，協助慈濟醫院建立骨髓基因庫，對台灣醫學有很大貢獻，盛讚陳耀昌讓更多血癌患者獲得更好的照顧。他說，陳耀昌除了醫學上的貢獻，過去也投入民主運動，他與陳耀昌都曾是國民大會代表，也聯手一起修憲，結束國民大會。

賴清德話鋒一轉，指出若在台大醫院要找一位對民主有貢獻且是資深、醫術好的人當台北市長，若是要在醫界推薦人選，陳耀昌教授是不二人選。

(中時 )