端午節連續假期，彩券在威力彩頭獎11億元、大樂透百組百萬加碼帶動下，台彩總經理蔡國基表示，買氣持續升溫，近2日的銷售狀況較平日增加3成；威力彩高額頭獎誘因下，若有預算，蔡國基建議，不妨利用包牌來提高中獎率，最簡單的買法式第一區任選6個號碼，第二區可以1至8號、共8個號碼，等於花費800元，中頭獎的機率從原本的2200萬分之1提高到275萬分之1。

蔡國基表示，連續假期只要不下雨、民眾願意到戶外走走，電腦彩券加碼，都能吸引民眾走到哪、買到哪的銷售盛況，目前銷售業績「符合預期」。

大樂透的端午加碼活動在如火如荼進行，活動期間共將送出100組100萬元，截至昨天（26日）為止，蔡國基表示，已送出60組100萬元，下週二（30日）晚間開獎的大樂透，會繼續加開剩餘的40組獎號，民眾購買當天開獎的大樂透，除了有機會對中上看1.2億元的頭獎外，還有額外40次對100萬元加碼，等於有41次對獎大獎的機會。

端午連續假期，蔡國基表示，每5分鐘開獎一次的賓果賓果也非常受歡迎，民眾沒有出遊，也會在住家附近的投注站小玩怡情，替自己補財氣，受歡迎的主要原因是獎金也有加碼；如「基本玩法」1星到6星共9個獎項單注獎金最高翻2倍，「猜大小」以及「猜單雙」猜中單或雙，單注獎金也從原本的150元提高至175元。

(中時 )