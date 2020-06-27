展望台股下半年，疫情逐漸趨緩，各國紛紛加快5G基礎建設，大陸三大電信商也宣佈要在今年Q3以前完成2020年的5G基地台的建設目標，以下半年產業展望來看，除了近期熱門的IC設計、蘋果供應鏈等，在5G產業中始終保有一席之地的光通訊族群，也將有望成為在Q3拉貨力道最強的產業之一。

而近日有一檔即將上櫃的光通訊個股（6588東典光電），承銷價68元，距離目前市價150元，有高達120%的溢價幅度，等於中籤一張現賺8萬元，造成投資人瘋搶，以逾40.59萬筆參與申購來看，中籤率僅0.19%，創下歷史新低，這檔即將上櫃的光通訊新兵，真的有那麼好嗎？

在5G基地台中，前端傳輸為非常重要的一環，前端傳輸中的關鍵製程為DWDM(高密度波長分波多工系統)，一般的濾光片鍍膜100層以上就有相當高的難度，而DWDM所需的高階薄膜濾光片，需鍍膜150層以上，屬於超高技術門檻的產業，因此全球主要供應商僅三間，為寡占市場，其中一間就是即將上櫃的東典光電。

光通訊產業預計到2023年以前都會維持向上成長趨勢，連帶推升高階濾光片需求提升，而高階濾光片為寡佔市場，訂單不易被瓜分，且能夠保有高毛利的優勢，而東典光電在該產業中的最大競爭力為 1.產線完整，產品良率高 2.掌握關鍵技術，鍍膜製程比國外廠快上3-5倍。

東典光電會選在Q3上櫃，最主要原因為5G基建速度加快，高階濾光片需求旺盛，現有廠房已不夠因應滿載的訂單，因此選擇上櫃現增來擴增廠房，也因具有高度想像空間，才會造成還未上櫃，就先出現瘋搶的情況。

整個光通訊產業，因疫情影響，普遍上半年營收表現都不理想，但光通訊在5G基建中屬於剛性需求，隨著下半年基建速度加快，今年Q1、Q2將會是產業谷底，除了營收穩定的個股以外，光環、波若威、華星光、台通等，偏向轉機性質的個股也都可以去留意。

（本文作者為中華財經台分析師鐘崑禎）

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(中時電子報)