高雄市長補選將在一個多月後拍開跑，各參選人紛紛跑行程，為補選作準備，而民進黨高市參選人陳其邁，日前批評「國民黨參選人李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於是把6月6日的罷免投票沒收」。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，不同意這句話，「講話不要尖酸刻薄」。

葉元之在政論節目「台灣向前行」中提到，因為陳其邁老早等補選，早有規劃相關行程，但李眉蓁臨危受命，現在才幾天的時間，需要時間布局，譬如競選組織架構、誰操盤，她現在很忙，不是沒公開行程就不忙；他也怒批，陳其邁到滯洪池有去跟沒去有差嗎?反正選舉剩50天，個參選人怎麼做，好好運用這50天是智慧，這50天只要選上就好。

不過，對於陳其邁批沒收罷免結果，葉元之則回應，這次罷免很多人針對韓國瑜本身，不是針對行政團隊，大部分的團隊像是李四川、葉匡時等人，他們都很優秀，都有很好歷練，「講話不要尖酸刻薄，已經走向2.0暖男，現在又要...大家互相尊重，不要批評團隊」。

(中時電子報)