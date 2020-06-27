陸委會日前公布「香港人道援助關懷行動專案」，將在台港策進會下成立執行該專案的「台港服務交流辦公室」，提供港人人道救援及關懷。民眾黨立法院黨團總召賴香伶質疑，該專案完全是按照現行機制，沒有明確建立援港機制，感覺執政黨在應付國人及國會輿論，要求立法院臨時會處理《港澳條例》18條修正草案，讓援助港人機制明確化。時代力量黨團總召邱顯智也呼籲民進黨，盡速處理《港澳條例》18條，具體展現「撐香港」的決心。

因應大陸全國人大通過「港版國安法」，蔡英文總統5月下旬指示行政部門規畫「援港專案」，行政院日前核定該專案，由陸委會執行台港服務交流辦公室，提供尋求庇護的港人協助，但前提必須是合法入境，且符合《港澳條例》第18條情形者，經報請行政院以專案處理。

「援港專案辦公室形同虛設」，邱顯智說，肯定政府積極面對港人援助議題，但該辦公室沒有具體操作流程及申請程序，依舊維持過去個案協助方式，沒有一體適用的明確規範，會導致有意申請的港人無所適從，時力主張《港澳條例》18條修法，讓援港機制能夠具體化。

賴香伶表示，現行《港澳條例》18條文僅有提供必要支援助，並依照施行細則25條以個案處案處理港人尋求庇護問題，而港人援助關懷專案仍維持在現行的框架下，完全跟過去依樣，執政黨作法有點取巧。

民眾黨團提出《港澳條例》18條修正草案，主張把庇護機制及程序入法，除有負責受理審查的主管機關窗口，進入實質審查時要有外部人士參與；同時，有些人申請居留正名被駁回，完全不知道原因，整個審查過程黑箱作業，因此，把程序法制化、完備化，比起授權專案處理的專案辦公室更重要。

對於民眾黨、時力主張臨時會處理《港澳條例》18條修法，民進黨團書記長鍾佳濱認為，若在野黨只是要強化援港的行政作為可以討論，不過，援港專案辦公室都尚未正式運作，如何得知現行作法有缺失，應該先讓行政機關採取的作為執行，觀察後再決定是否透過修法提升法律強度，因此不急於臨時會處理。

(中時 )