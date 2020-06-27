印媒披露，印度已在拉達克（Ladakh）的中印邊境部署三個師，即45,000名士兵，準備從中國手中奪回阿克賽欽（Aksai Chin）；並稱在丘陵地區，印軍作戰力是1比12，即是中國將需要50萬士兵來對抗印4.5萬士兵。

日前，中印兩軍爆發了嚴重的大規模「肉搏戰」，已確認至少20名印軍（包括一名上校級的步兵團指揮官）陣亡，是近53年來最慘烈與緊張的中印衝突；至於中國方面僅確認「也有傷損」，不願明確提供傷亡人數，以降低雙方緊急程度。

據印度媒體「Zee News」6月26日報導，隨著中國增加在中印邊境實控線（LAC）的部署，印度也通過在拉達克部署三個師的兵力來增強實力。此外，印軍已將最強大的T-90毘濕摩型坦克（Bhishma Tank）部署到拉達克東部地區。

報導還稱，印度軍隊現在已做好準備，從中國手中奪回阿克賽欽。並認為，在丘陵地區，印軍的作戰力是1比12，也就是說，中國將需要50萬士兵來對抗印度軍隊的4.5萬士兵。在中印對峙愈演愈烈的背景下，印度方面毫不掩飾對奪回阿克賽欽這一戰略要地的渴望。

(中時電子報)