把台北市立美術館（北美館）的大廳視為一個池子，由藝術家賴志盛操刀製作，北美館藝想迴廊全新年度計畫《接近 Closer》，邀請觀眾親臨想像的「池畔」巡遊，倚欄佇足高懸的棧道，俯覽北美館挑高大廳的一池光景。

此次空間計畫名為「接近Closer」，賴志盛以「繞樑，接近光與風一些」的概念，將北美館大廳視為一個池子，沿著三樓迴廊的邊緣延伸製作高低不一的平台，其靈感來自鳥禽於高處築巢，在特殊的位置打造生存空間；又如教堂在樑柱或高牆上搭建通道，通往懸在高空的小空間，成為講道或祈福之所，提供人們精神的慰藉。賴志盛在迴廊邊打造的平台，希望也讓觀眾對這原本存在但卻長期不被注意的空間，產生嶄新的感受。

藝想迴廊是位於北美館三樓獨特的空間，開放流動的場域特性有別於正式展間的白盒子空間，北美館館長林平指出：「藝想迴廊是一個為了觀眾而存在的空間，探討建築、空間、與人之間不同語言巧妙的相聚，提供民眾參觀美術館時沉澱、互動與交流的場所。現象在此不只與藝術相遇，也與自己相遇。」

賴志盛於1990年代是觀念藝術團體「國家氧」的成員之一，至今有多次重要國際參展經歷，曾受邀參與愛知三年展（2016）、里昂雙年展（2015）與倫敦海沃美術館（2012）等大型展覽。他擅長創造帶有場域屬性的非典型日常現實，以極簡的手法介入空間改造，提供觀者關注周遭環境，以及敏銳探索微觀感知經驗之機會。

(旺報 )