每隔幾個月，私人廢棄物堆置場就發生大火，垃圾山一旦燒起來，撲滅特別不容易，去年線西鄉連兩處回收場燒得驚心動魄，讓人記憶猶新，事後追究是誰點燃了這把火，都已經太遲，為何明明是農地，卻可堂而皇之，經年累月違反土地使用，更是問題的根本。

近年來全國各地私人堆置的廢輪胎、廢棄物堆置場等，一再發生大火，眾人心照不宣，質疑「回收價好用賣的，價格不好就燒燒省錢了」。

這類「垃圾山林」大火特別不易撲滅，就算撲滅了後，廢水漂流汙染，焦灰煙塵持續飄飛，讓人深痛惡絕，究責地主，地主就喊冤不知情，土地承租他人，承租人則以「破產」擺爛，留下環境毒瘤，讓人莫可奈何。

去年線西鄉大火都已經一年了，上千噸塑膠、電纜等垃圾，在環保局的緊迫盯人下，努力清走好幾百公噸，但至今也還沒有完全清完。

大城東港村這座偏荒的非法廢棄堆置場，至少也有3次大火紀錄，儘管環保局搶快動作、蒐證，今年5月已違反依廢棄管理辦法移送地檢署，但緊接著就大火了，附近住民無力地承受惡臭等汙染。

不單是環保局究責，這也是跨局處大問題，農地為什麼可以從事非農業行為？相關管理單位難道就眼睜睜束手無策？加緊盤點農地的非法使用是當務之急，一旦放鬆了管理，放任堆啊堆，連蓋鐵皮屋也沒關係，就不知哪天又燒出了什麼大問題，惡性循環淪落無間道。

(中時 )