右2為梁安琪與何鴻燊所生小女兒何超欣。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

98歲澳門賭王何鴻燊上月病逝，早年外傳賭王有17名子女，四房太太梁安琪除了檯面上的2子2女外，另有1個「隱藏版兒子」何猷佳，但今(27日)賭王訃聞曝光，證實第17名子女非傳聞中的何猷佳，而是叫做「何猷邦」，傍晚梁安琪開腔回應外界討論，坦言是因為孩子身體因素，才從未曝光這名何家人。

何鴻燊早年娶了四房太太，今何家登報訃聞，除了宣告何鴻燊喪禮將在7月8、9、10日舉行，也首度公開完整何家成員名單，家族表上賭王的四位妻子都用「妻」並稱，已逝世的大房黎婉華和二房藍瓊纓平排，三房陳婉珍與四房梁安琪則並排退一格在後，過去四房長女何超盈曾澄清：「根本沒有何猷佳這個人」，今則證實神祕第17子的確不叫何猷佳，而是何猷邦，且還是四房長子，是長女何超盈的弟弟，何猷亨、何猷君的哥哥。

對於外界疑問，據《東網》報導，梁安琪稍早發聲明鄭重介紹這位從未出現的長子，「因為身體的原因，家族從未對外公布過他的任何信息」，但因何鴻燊不幸逝世，按照習俗何猷邦的名字會出現在墓碑上，才不得不公開，希望外界尊重他們過去的決定。

梁安琪坦言：「作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響」，也說何家人與親友一直知道何猷邦的存在，並呼籲：「猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護」。

梁安琪聲明全文如下：

致所有關心我們的朋友們：

大家好，我是梁安琪。今天，我鄭重地和大家介紹一下何鴻燊先生和我的孩子，不是傳言中的何猷佳，他叫何猷邦。

因為身體的原因，家族從未對外公布過他的任何信息。由於何先生的不幸離世，按照傳統習俗何猷邦的姓名會鐫刻在他父親的墓碑上。我理解我先生作為公眾人物，他的一切都會被外界關注。但我先生和我為猷邦所做出的選擇，也希望得到足夠的尊重與隱私保護。

作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他感受到外面世界的安全和善良。

猷邦在何氏家族及親友間並不是一個秘密，從小到大如其他孩子一樣，深受家人呵護照顧。一直以來我們家都會一起去旅行，舉辦生日會，讓他的生活更快樂。我先生也非常疼愛他，盡量為他做好一切妥善的安排。

猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護。

這是我們第一次也是最後一次就此事向公眾說明，萬望大家理解。感謝。

梁安琪

(中時電子報)