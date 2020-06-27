多納一線天峽谷山崩，現場揚起濃厚的沙塵暴。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真）

高雄市茂林區知名景點「多納一線天」26日驚傳山崩意外，由於端午連假眾多遊客湧入，驚遇土石崩落，接著沙塵暴迎面而來，遊客在險境中慌亂逃離，所以無人受傷，警方昨日前往停車場拉設封鎖線，茂管處近日將研擬設置警告標誌，明文禁止遊客進入。

高雄茂林「多納一線天」是多納魯凱族人的聖地，因峽谷景觀獨特，又有「鬼斧神工」之稱，吸引不少熱愛探險的旅客前往。

26日正逢端午連假，林姓山友帶著女兒和朋友到多納一線天溯溪，卻驚遇山崩，他在臉書闡述遭遇，表示26日早上與一群溯溪同好到多納一線天，在水流湍急的小瀑布架好繩索，要接其他人過來時，突然一聲巨響，不久後沙塵暴迎面而來，伸手不見五指。

林姓山友說，山崩巨響那一刻，以為自己要被活埋了，他緊抱女兒對她說：「爸爸愛妳」，說完2人憋氣跳入急流中，所幸後來都順水流沖下瀑布抵達岸邊，沙塵漸漸散去，所有人灰頭土臉但都平安無事。

高市消防局人員勘查，發現峽谷上方有一處大面積崩壁，茂管處長簡慶發表示，多納位處茂林國家風景管理區內，但一線天峽谷未列入規畫景點，考量莫拉克風災後農路路況危險，暫不列入開發範圍，目前正研擬設置警示或告示牌，禁止遊客進入一線天峽谷。

(中時 )