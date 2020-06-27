高雄市長補選民進黨參選人陳其邁27日下午到左營自由黃昏市長拜票，受到民眾歡迎。（林雅惠攝）

高雄市長補選民進黨參選人陳其邁27日下午到左營自由黃昏市長拜票，針對朱立倫說，執政失敗的民進黨又回來了，陳其邁表示，過去國民黨在高雄市1年多的執政，市民並不滿意，已經用選票表達意見，他希望他擔任市長，過去這些紛紛擾擾應該要讓它過去。

陳其邁表示，6月6日的罷韓投票，94萬的選票，非常清楚地用選票說話，高雄現在發展最大的關鍵是時間，過去他在行政院已經服務了一年半時間，看到其他縣市包括台南、桃園、台中，這些縣市紛紛在很多的市政建設和經濟發展都逐漸地超越高雄，所以高雄不能等。

陳其邁強調，高雄過去一年半的失落及延宕，以他過去在中央的經驗，他經常在幫台南、桃園甚至台中解決投資尤其產業發展的問題，他希望有機會可以在高雄，把過去在中央推動的，包括高科技產業以及傳統產業的轉型等等重大經濟建設，可以移植到高雄。

陳其邁自信說，相信他當高雄市長，絕對可以跟中央無縫接軌，吸引這些在各領域頂尖的國際大廠來到高雄投資，因為高雄值得更好、高雄也應該更好。

(中時 )