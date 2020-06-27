新冠肺炎雖然持續延燒全球，但台灣疫情趨於緩減，因此這次端午連假民眾紛紛「報復性出遊」，塞爆各大景點，就連賣場好市多也湧入大批人潮。有網友貼出好市多一張照片，直呼「報復性消費」真的很可怕。

網友表示，好市多出現「報復性消費」，兩台製冰機冰塊全部被掃光，就連汽水機冰塊也慘被搜刮一空 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出汐止店照片直呼「報復性消費有多猛烈」，只見照片裡面，好市多兩台製冰機的冰塊全都被掃光光，原PO表示，就連汽水機的冰塊也被搜刮一空。

會員們看到也紛紛留言：「大家都悶壞了」、「帶回去綁在電風扇上，省電費吧」、「我看到有人直接拿大袋子裝...」、「另類復仇者聯盟」、「難怪全家敢推出冰塊杯...」，不過也有人表示「這是好市多日常」、「跟報復性出遊無關，跟人性比較有關」、「我們台中店天天都這樣，不要太意外」、「最近天氣太熱了，沒辦法」、「奧客沒有極限」。

(中時電子報)