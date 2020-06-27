2020年襲捲全球的新冠肺炎（COVID-19）至今已半年過去，全球確診數即將破千萬人次，疫情幾乎蔓延各地，且不只新冠高危險族群而已，很多嬰幼兒因沒有注意防護，也成為易感染對象。一名滿月的新生嬰兒，因被賓客又親又抱，不幸染上新冠肺炎身亡。

林口長庚兒童主治醫師吳昌騰表示，近日印尼一名嬰兒在滿月酒席上，被前來的賓客又親又抱，幾天后就出現新冠症狀，在確診後半個月內就因「死亡之吻」而送命。

悲劇發生在印尼東爪哇省的塔蘭科地區。這名嬰兒的父母在他20多天時舉辦了滿月酒席，現場來很多賓客，對著嬰兒又抱又親。在嬰兒28天時，開始出現發燒、咳嗽和呼吸困難症狀，隨後被確診出新冠肺炎陽性。在嬰兒40天的時候仍因病情過重不幸身亡。

吳昌騰指出，嬰兒感染的原因可能在酒席上被傳染，應邀赴會的賓客之中恐有潛伏的確診者。儘管嬰兒父母驗出新冠病毒陰性，也不能排除酒席上有其他人被感染。

尤其嬰兒剛出生免疫力低，感染病毒後很容易出現夭折情況。吳昌騰提醒家長，切勿讓寶寶任人隨意抱抱親親，恐招來「死亡之吻」，在接觸寶寶前務必注意清潔及衛生。

(旺報 )