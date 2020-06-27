曾珮瑜亮麗出席首映會，映後將和觀眾聊聊拍片趣事。（盧禕祺攝）

台北電影節國際新導演競賽《破處》世界首映，出席導演林立書，演員楊懿軒、郭文頤、睦媄、曾珮瑜。（盧禕祺攝）

導演林立書27日率電影《破處》主要演員曾珮瑜、楊懿軒、郭文頤（大文）、睦媄出席電影世界首映，聊到拍攝趣事，大文分享因電影需求，演員接受了1個月的自由潛水訓練，沒想到當天她穿兩截式泳衣、潛下水深25公尺的深水池，因水壓問題上半截泳衣竟然被掀起來，意外加碼「上空戲」。

大文尷尬笑說泳衣掀開的瞬間，有1位游泳教練就在她前方，她當下趕緊先遮住自己的臉，才把泳衣穿回來，大文害羞表示：「而且潛水教練很帥！」除了大文出糗外，楊懿軒有場吃睦媄襪子的戲，但他並不知道那雙襪子其實是睦媄穿了半天現脫下來的「原味襪」。

另大文為電影首次體驗開車上路，自認「車性」不好的她，有場在墳墓飆車的戲，自認開出人生新高度，使出帥氣甩尾過彎的神技，不過下戲後她仍不敢開車，「常常坐爸爸的車，在副駕會想像如果是自己開，眼前這條路會死多少人。」

因睦媄在片中有大尺度床戲，今世界首映家人都會來，有先跟媽媽打預防針，大文則帶外婆來看首映，笑說外婆眼睛不好，爸媽的話她只有提過是一部「參展片」，另林立書也邀請圈內好友陳柏霖、柯震東、鳳小岳來看片，為首映增添星光。

(中時 )