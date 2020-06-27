高雄市長補選備受各界關注，國民黨徵召高雄市議員李眉蓁參選，民進黨則是推陳其邁，民眾黨為吳益政參戰，三位參選的人的一舉一動都掀起外界熱議，而陳其邁批評「李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於是把6月6日的罷免投票沒收」。對此，國民黨副秘書長柯志恩在政論節目上則說，「韓市府團隊回來，對李眉蓁不是一件不好的事情」。

國民黨副秘書長柯志恩昨(26日)在政論節目「少康戰情室」中提到，國民黨當然有在地人才，只是這些在地人才如何透過更多磨練，更上一層樓，這是未來國民黨要去做的，相信李眉蓁是最大公約數，至於，韓國瑜市政府團隊是高雄市民肯定的，所以韓市府回來對李眉蓁不是一件不好的事情。

柯志恩進一步說，反而要去檢討陳菊過去所帶動的這個團隊中，為什麼會輸給韓國瑜，如果陳菊團隊做得好，那為什麼那一場戰役當中，韓國瑜有辦法奇蹟式的勝選，所以只能說現在各黨都選出了人才，目前不是只有考慮到個人問題 還有全黨如何用凝聚力打好這次選戰。

(中時電子報)