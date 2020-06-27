金曲獎公布延期日期 頑童瘦子化身帥氣特派員報喜

文化部影視及流行音樂產業局今（27日）宣布，第31屆金曲獎頒獎典禮將改於10月3日在台北流行音樂中心舉行，首波宣傳也同步公開，由頑童MJ116成員瘦子擔任「金曲特派員」，拍攝標題為「金曲獎遲到了，但不會缺席！」形象，照片中他換上西裝遞送獎座的帥氣模樣讓網友看了驚呼連連，今瘦子也在《Red Bull Presents AAA 全區通行》直播活動前接受訪問，幽默表示自己這次出鏡就是獻上「自己的臉」，告訴大家金曲獎雖然延期但還是會舉辦的消息，認為宣傳用外送作為主題很有創意，也提到由於7月即將發行新專輯，處於宣傳期工作比較忙碌，但還是特別為了金曲獎抽出空檔拍攝。

瘦子穿上西裝擔任金曲特派員的宣傳照，在社群上獲得很多粉絲的讚賞，他表示很開心受到大家的喜愛，也說其實自己是很喜歡穿西裝的，只是以前在頑童時比較沒有機會穿，因為穿著要一致大多是T恤、牛仔褲配上鴨舌帽，不想特立獨行，怕被認為是在耍帥。

瘦子也在訪談中談到日前謝和弦公開兩人的對話內容，他透露由於自己和謝和弦是老同學，以情面來講絕對還是會關心他，不管他的狀況怎麼樣，但他也坦言，知道謝和弦喜歡把私訊PO出來，所以在和他私訊聊天時，講話會小心一點。

(中時電子報)