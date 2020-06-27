墜樓身亡的前高雄市議長許崑源今天告別式，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁有感而發4字「找回是非」，她強力回擊的疑是針對罷韓。

李眉蓁今晚在臉書感慨表示，她剛走上政治這條路時，曾請教過許議長，願意出來拋頭露面到底是為了什麼？議長常藉機會教我們做人的道理。有時覺得我們一天到晚跑攤、質詢、監督都是為了市民朋友，自己也沒圖什麼，為何還要承受批評、抹黑這般對待？

李眉蓁認為，有些人看不到有什麼做人的道理，這個社會好像沒了是非，可是我們依然堅持在正道上，感嘆的是許議長再也無法一起同行。今天是議長出殯的日子，「我默默向議長、我的奧援叔叔承諾，今天過後，我們收拾難過心情，會勇敢向前，會讓這城市重新找回是非。」

網友回應說：「我們都沒有離開，因為正義還需力挺，高雄的未來，為了下一代，艱苦也要拚。」、「少說話，多做事，我相信很多人會看見的！民主自由，不是讓某些人拿來攻擊、批評別人用，可惜...。」、「眉蓁議員加油！勇敢向前行！您一定可以！」

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(中時電子報)