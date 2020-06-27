台南國際芒果節「大內芒果芒一夏」活動7月5日將於大內青果集貨場展開，現場有各式芒果展售，還有少見的「黃金蜜芒果」。（劉秀芬攝）

台南國際芒果節「大內芒果芒一夏」活動7月5日登場，大內區公所27日搶先曝光活動內容，不僅有好農市集、二手市集，還有蘭花組盆DIY、親子闖關遊戲，上傳照片打卡就贈限量好禮，參與闖關活動成功者還贈送限量芒果手工冰淇淋。

台南市長黃偉哲表示，大內每年生產的芒果有3100公噸，種植的面積也很多，有500多萬台斤，其實大內應該早就要加入芒果節活動，市府會繼續努力，持續挹注力道，讓芒果不但在國內外熱銷，更要往「吃到漲價」的目標前進。

大內區長李賢村表示，大內區多雨水不易積滯的白堊土山坡地，結出來的芒果口感特別Q彈，種植品種眾多，舉凡愛文、蘋果文、金煌、玉文、土芒果、海頓等應有盡有。

大內區「大內芒果芒一夏」活動7月5日將於大內青果集貨場展開，不但有各式芒果可供選購，這次請農友特別推出「黃金蜜芒果」，更有深具蜂蜜香氣與土芒果口感，成熟時籽邊的果肉更呈現半透明狀，既滿足視覺享受又深具甜度滋味。

今年活動首次與大內蘭花生技會館合作，邀家長帶小朋友一起來蘭花組盆DIY，現場還有在地青年王啟舟「二媽手作點心」推出芒果創意烘焙，有香芒奶酥麵包、黃金閃閃芒果皇冠吐司、雪藏芒果歐包、亞麻籽雙果，以自家栽種芒果烘焙而成，都是一般麵包店吃不到的限定美味。

(中時 )