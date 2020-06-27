最近有一段車震影片在網路上瘋傳，事發地點位於以色列特拉維夫市的大街上，一台上面印有聯合國UN字眼的車輛內，後座有一名紅衣女子，跨坐在男子大腿，前後搖晃似乎在進行活塞運動，過程遭錄下後PO上網，聯合國表示將展開調查。
這段僅18秒的影片中，上面印著UN的白色車子，停在哈亞貢街（HaYarkon Street）上，車上除了司機，副駕駛座也有乘客，坐在後座的一對男女，兩人身體緊貼，紅衣女子不斷扭動臀部，男子則手扶對方，將臀部推向自己，沒多久車輛就往前開走。
影片曝光後，聯合國秘書長杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，影片內容令人震驚且不安，形容兩人行為「令人憎惡」，違背聯合國代表的一切，杜加里克說聯合國監督事務廳介入調查，影片中相關人員的身分已經掌握，當被外媒問到，事件是否牽涉性交易、或是雙方是否同意性行為，杜加里克指出相關問題也是調查的一部份。
聯合國針對不當性行為有嚴格政策，違反規定的人員會被處分、遣返或禁止參與維和行動。其實聯合國維和部隊曾多次傳出性醜聞，2004至2007年間，派駐海地的100多名斯里蘭卡維和部隊士兵，剝削賣淫集團的九名孩童，之後士兵被遣返，但卻沒懲處。
文章來源：jpost
(中時電子報)
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