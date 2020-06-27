伊能靜曾對兒子說要多像爸爸一點。（圖／翻攝自新浪綜藝秒拍）

52歲伊能靜2009年和「哈林」庾澄慶結束9年婚姻，最近伊能靜上《乘風破浪的姐姐》人氣翻漲，近日她接受專訪談到與哈林所生的18歲兒子小哈利的互動，她透露兒子先前考大學時，她曾向兒子喊話：「你要像爸爸，別像我」，直言哈林在音樂圈成就非凡，她自己什麼都嘗試過，卻一事無成。

伊能靜最近受訪被問到對哈利的教育，她表示和哈林教育方法不同，「因為我比較鬆，爸爸管得比較嚴」，因此哈利身上就會有家教好孩子的禮貌，她又指哈利平時學東西時很拚，這點跟一輩子都在從事音樂的庾澄慶很像，伊能靜笑說：「不像我就是神遊」，一下寫書、主持、當導演，但沒有什麼是最厲害的。

伊能靜說，因此哈利要考大學時，她特別耳提面命說：「你要像你爸一樣，別像我」，她也罕見在鏡頭前公開稱讚前夫，「你媽什麼都試過但是一事無成，但你爸爸如果數到第一個把西方音樂帶進來，對不起，那只有你爸爸」。

(中時電子報)