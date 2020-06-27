沒在怕！台中火力電廠重啟2號機遭台中市府三度稽查先開罰200萬，還嗆移送負責人。對此台電並不退讓，表示暫時不會繳錢。周一將函請環保署就中市府《空污法》開罰合法性作出解釋，再決定下一步。

台電強調，環保署今年3月撤銷市府將2部機組廢證的處分後，2、3號機組可以用原許可證操作，運轉合乎法律規定。台電呼籲市府放過電廠員工與市府公務員一馬，讓電廠人員能專心維護機組正常運轉。

台電副發言人張庭抒表示，2號機啟動被台中市府依《空污法》開罰，將在周一函文到環保署，請其就該法開罰合法性作出解釋。繳不繳錢，看裁示再說。

台電高層則說，在7月24日開罰滿一個月截止前不會繳錢，因為於法公司站的住腳，台中市府一意孤行，等法院判決下來如敗訴就難看了。

台電預估今年7月尖峰用電可能達3791 萬瓩新高，認為中火需要2號機加入供電行列，以便讓1號機利用端午連假停機檢修。且2019年中部地區，包括苗栗、台中、彰化、南投及雲林等縣市，超過8成的時間用電量須仰賴外援，僅不到2成的時間靠自己。

中火2號機今晚發電量95％以上，已接近滿載，現總共有7部燃煤機組上線。剩下1號機在檢修，下周一將回來。6號機測試停機中，被中市廢證的3號機則要看7月份用電狀況決定重啟時間。

(中時 )