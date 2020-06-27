中信兄弟與富邦悍將之戰，兄弟先發投手黃恩賜展現本土王牌實力，繼上一場飆出10次三振後，今日先發7局再度大展K功，送出11次三振刷新個人新高，此外他連2場送出10K以上，是繼2006年的林恩宇後第一人，最後靠隊友火力支援下，兄弟以6比3擊敗富邦，拿下兄弟對戰悍將6連勝、黃恩賜個人5連勝。

此戰洲際球場湧進9138人，趁著端午連假及「涼夏祭典」主題日連續3天破本季觀眾新高，兄弟球員也不負眾望，只要悍將拿到分數，兄弟就能立即反攻。悍將3局上半靠王正棠陽春炮先馳得點，不過隨後詹子賢回敬一發2分炮，拿回領先優勢。

5上戴培峰也開轟將分數追平，下半局張志豪也用全壘打超前，此外蘇緯達、陳子豪連續安打，反以4比2拉開分數。6局下兄弟追加1分，8局上半悍將靠李宗賢二壘打、林益全高飛犧牲打追回1分，下半局兄弟再度反攻，高宇杰敲出本季首轟，一發陽春炮將分數要回，最後在李振昌關門下，兄弟以6比3拿下對戰富邦6連勝。

此戰陳仕朋展現不錯壓制力，不過比中段頻挨安打，主投6局被敲11安含2轟，失5分承擔敗投，連2場先發吞敗；而黃恩賜從一開局就展現精準控球，主投7局僅被敲5支安打、失2分、沒有任何保送，開季至今拿下5連勝，不僅繳出優質先發，更以11次三振突破個人新紀錄，生涯100次三振也在此戰達成。

上一次中職有本土投手連2場飆10K，要回溯到2006年的林恩宇，黃恩賜相隔14年寫下新紀錄，同時獲選為單場MVP，他在賽後也特別感謝投手教練佛斯特，「佛斯特教練教給我太多東西了，從復健到開始比賽，都是他一路看著我，穩定性變好許多。」

(中時 )