新冠疫情在全球蔓延，各國科學家正致力研發疫苗。世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米納坦（Soumya Swaminathan）近日表示，全球現有逾200種疫苗正在研發，其中15種已進入人體臨床試驗階段。世衛估計，目前仍需279億美元資金投入研發工作並提供治療。

世衛估計，在未來的12個月內，共需要313億美元來進行疫苗研發，並提供治療與診斷協助。目前世衛僅籌措到34億美元，尚欠279億美元，且其中有137億美元屬急需資金。世衛計畫，利用上述資金，就可提供20億劑疫苗，並在2021年中前向中低收入國家提供5億組病毒測試工具，以及2.45億次療程。

史瓦米納坦認為，目前研發近度領先全球的應是英國牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗。該項計畫的部分臨床試驗將在巴西進行，包括2000名來自聖保羅與1000名來自里約熱內盧的醫護人員將參加試驗。

北京科興生物製品有限公司及巴西的1間研究機構也正合作研發疫苗。疫苗預計可於2021年6月面世。現在至少有4間大陸公司的疫苗研發工作已準備從第二期臨床試驗進入第三期，世衛已和這些機構就進一步合作展開討論。

(中時 )