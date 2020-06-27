近來因新冠肺炎肆虐，台灣掀起離島旅行熱潮，玖壹壹宣布將8月15日在澎湖福朋喜來登酒店舉辦「開湖一夏」夏日演唱會。玖壹壹對澎湖相當熟悉，他們的夯曲〈9453〉MV是在澎湖拍攝，至今在YouTube突破6000萬點閱率，3人私下常赴澎湖遊樂、創作。

不過他們首度在澎湖開唱，也是新冠肺炎疫情趨緩後，相隔半年重新回到舞台，與歌迷見面，首場選在他們喜愛的澎湖售票開唱。玖壹壹表示喜歡澎湖的陽光、沙灘、美食，健志更常自己到澎湖去享受邊緣人生活出海釣魚。

在澎湖當地有搭船、跳島旅行，有粉絲擔心怕會暈船，洋蔥打趣的分享獨門解決暈船的方法：「先把自己喝微醺再上船，就不會覺得是暈船了。」被問及歌單會有經典〈外婆的澎湖灣〉？洋蔥說：「這個沒有，但是演出形式會跟以前的不一樣，這次編制除了有DJ，還會搭配鼓手更為精彩。」

玖壹壹預計年底將發行新創作專輯，他們之前在會議上提出要有靈感刺激，健志恰好想去澎湖度假，日前經由討論後決定一起到澎湖進行閉關創作，3人每天皆早起，除了搭乘小船出海晃晃之外，幾乎都再討論創作，在澎湖4天創作出3首歌曲，最近推出新歌〈邊緣人〉在澎湖的第1首創作，並預告將陸續推出2首新單曲。此外，玖壹壹「開湖一夏」夏日演唱會門票在28日於KKTIX開賣。

(中時 )