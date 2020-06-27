袁詠琳、丁噹、伊能靜、鍾麗緹等人一同參加湖南衛視芒果TV節目《乘風破浪的姐姐》。袁詠琳與大陸演員寧靜、歌手阿朵首度舞台公演在26日播出，飆唱經典〈蘭花草〉嗨翻全場，順利進入下階段比賽，袁詠琳在台上大秀Rap，精彩表現也讓她除了團體外，首次以個人名登上微博熱搜，讓袁詠琳直呼：「太驚喜。」並衷心感謝網友給熱情鼓勵。

3人熱唱〈蘭花草〉影片一釋出，引起熱論，至於〈蘭花草〉原唱人銀霞欣賞完後，大讚：「夠辣，夠力！3位辣妹穿少一點更好！歌詞被改些？想必年輕人會喜歡〈蘭花草〉上灑了辣椒，Very Good!」

〈蘭花草〉收錄在銀霞1979年發行的《回答》專輯，專輯銷售破百萬，銀霞被譽為「最受歡迎校園民謠歌手」，後來劉文正也重新翻唱該歌曲，同樣獲得廣大迴響。

而袁詠琳先前在節目中，原本擔心自己還不夠被大家認識，被淘汰可能性較大，背負壓力，忍不住爆哭，該片段也被剛退休回到台北居住的媽媽看到，心疼跟著落淚，也立刻打視訊給袁詠琳安慰，母女倆一起哭，媽媽更加理解到袁詠琳出道10年來的努力。

此外，楊丞琳IG表示正在看《乘風破浪的姐姐》，看到袁詠琳在節目中的真情流露，被感動落淚，楊丞琳替袁詠琳打氣說：「才開始沒多久，就把我弄哭，講這些什麼喪氣話，妳超有才華的好嗎，我眼沒瞎，我有看見。」

(中時 )