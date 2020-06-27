台灣三不五時就傳出觀光勝地坑殺遊客事件，防不慎防，如今又有人踩到「地雷」。一名女網友表示，自己出了捷運站，看到路邊的水果攤，覺得不錯，買了三顆水蜜桃，結帳時竟要價710，直問自己是否被騙，網友看到照片後也直說「記得連皮一起吃，比較不會浪費」。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，自己出捷運站後看到路邊水果攤的水蜜桃，於是上前詢價，對方回一斤580，也就是8顆520元，但她覺得8顆太多，於是就買了3顆，老闆則表示要410元。

女網友表示自己在捷運站外面買了3顆水蜜桃，竟要價710元 (圖／翻攝自爆怨公社)

未料她拿出1010元之後，老闆只找她300元，覺得不太對的她回頭問「老闆你剛說多少」，結果對方竟順著改口「710」，回家後朋友都說她被坑慘了，因此忍不住上來發問自己是不是被坑了。

網友看到後紛紛留言：「好市多12顆才699...」、「你就是被坑了，別懷疑」、「這水蜜桃可能有鍍金」、「記得連皮吃，比較不會那麼浪費錢」、「裡面是不是住桃太郎」、「水果千萬別去路邊攤買，老闆都超會騙人」、「看來是傳說中的仙桃呢」，也有人納悶「怎麼當下沒反應」、「這應該可以要求退錢吧」、「你自己太傻了」、「抓準了年輕人不會看斤兩，不好意思退貨的想法」。

(中時電子報)