天氣雖熱，台南新化虎頭埤風景區27日仍有3000多人入園。（台南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

台南白河關子嶺風景區下午時停車位幾乎是滿的。（台南市白河警分局提供／劉秀芬台南傳真）

端午節連假第3天，各地景點人潮不斷，台南市去年新開幕的左鎮化石園區、山上花園水道博物館，再度迎來爆滿遊客，左鎮化石園區26日、27日參觀人數都破6000人；水道博物館26、27日遊客數分別破6000及5000人，有遊客說，博物館有冷氣，因此帶小孩參觀順便消暑。

由於這兩天天氣非常炎熱，遊客都往有冷氣地方去，市區的台南美術館單日遊客數快破萬，奇美博物館遊客數也逾7000人。左鎮化石園區26日參觀人數達6756人，是今年入館人數最多日，27日參觀人數6325人，則是今年單日人數第二多。

曾被中央疫情指揮中心列為旅遊警示區的新化虎頭埤，現正值阿勃勒花季，還推出遊湖優惠，也有許多不放心到室內景點遊玩的家長帶著小孩去健行遊湖，26日遊客數破3000人，27日也有2000多遊客入園。

至於白河關子嶺風景區，台南市警察局白河分局副局長李忠憲表示，26、27日遊客也比連假第1天人多，下午時風景區停車位幾乎是滿的，而且愈到傍晚上山泡溫泉的遊客愈多，但整體交通還算順暢；此外，東山咖啡公路沿路店家生意也不錯，許多咖啡店停車場都是滿的。

位於台南山區的曾文水庫風景區，平時假日遊客數大約是1000多人，26日遊客數也超多，破3200人，27日遊客數還有2600多人，曾文水庫風景區內的趣淘漫旅飯店，端午連假訂房也都客滿。

趣淘漫旅飯店總經理郭軒作表示，飯店位於曾文水庫風景區內，以戶外冒險遊樂設施聞名，受到學子、年輕朋友喜愛，因為疫情趨緩，暑假訂房已有8成滿，歡迎國人趁著暑假，利用振興3倍券，一起到趣淘漫旅擁抱大自然，吸收芬多精。

(中時 )