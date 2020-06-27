巴塞羅那大學（University of Barcelona）今（27日）表示，西班牙病毒學家在2019年3月收集的巴塞羅那廢水樣本中，發現了新型冠狀病毒（COVID-19）的蹤跡，若此為真，這證據將比大陸發現新冠病毒早了9個月！恐再次顛覆目前科學認知。

據路透社報導，巴塞羅那大學團隊自今年4月中以來一直在對廢水進行測試，試圖找出病毒的最新突破。團隊最初發現，新冠病毒已於2020年1月15日，就出現在巴塞羅的廢水中，研究發現比當地正式通報新冠肺炎案例早了41天。

後來該團隊決定針對舊樣品進行測試，他們決定從2018年1月至2019年12月期間採集到的樣本進行測試，並從於2019年3月12日採集到的廢水樣本中發現了新冠病毒。巴塞羅大學研究團隊負責人波西（Albert Bosch）表示「雖然採集到新冠病毒樣本含量很低，但確實驗出了陽性反應。」此研究目前已提交同儕審查。

不過，西班牙公衛暨衛生行政協會（SESPAS）主席維亞比（Joan Ramon Villalbi）認為，該研究得到的結論還不能蓋棺論定，依然存在著偽陽性的可能。他指出「當只得到一個研究結果時，總會需要驗證更多例子、找更多樣本進行採樣，得到更多數據後才能排除實驗上的謬誤和方法問題。」不過這研究仍具有相當的啟發性。

西班牙病毒學會主席波西表示，就算在今年1月份發現也好，只要能及早發現病毒，就能採取防疫行動，對病毒大流行即時反應。相反地，若患者被誤診為普通流感，而沒採取任何防疫措施之前，反倒助長了社區傳播。

有荷蘭的教授得知這新發現後，也建議這巴塞隆納研究團隊應對這樣本進行反覆試驗，確實真的從廢水樣本中找到了新冠病毒。截至目前為止，西班牙累積25萬例確診，總計有28,000多的死亡病例。

(中時電子報)